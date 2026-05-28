Siguen los amaneceres con niebla y este jueves tendrá cielo mayormente nublado

La semana y el mes se acercan a su parte final y ya no hace tanto frío. Tampoco hay días completamente despejados sino que prevalece la niebla por la mañana y la nubosidad durante el día. Por ahora no hay anuncio de lluvias.

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El tiempo en Diamante y la región comenzó este jueves con neblina intensa y apenas 100 metros de visibilidad, en una mañana húmeda y gris. A las 6, el termómetro marcaba 9° y el Servicio Meteorológico Nacional anticipaba otra jornada estable, aunque dominada por la nubosidad.

Con el correr de las horas, la niebla tenderá a disiparse lentamente, pero el cielo continuará mayormente nublado durante la tarde y la noche. La máxima prevista alcanzará los 19°, con viento leve del noreste.

En el resto de Entre Ríos también predominarán las nubes. La Paz tendrá 8° de mínima y 19° de máxima, mientras que Concordia registrará 9° y 19°, en ambos casos con cielo mayormente nublado.

Más al este provincial, Colón, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay compartirán mínimas de 9° y máximas de 18°, bajo condiciones mayormente nubladas.

Hacia el sur, Victoria y Gualeguay tendrán 9° de mínima y 18° de máxima, también con una jornada de cielo cubierto y ambiente húmedo.

Cómo continuará el tiempo

El viernes continuará el tiempo estable, aunque con abundante nubosidad desde la madrugada. En Diamante se prevé una mínima elevada de 14° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada y baja probabilidad de lluvias aisladas.