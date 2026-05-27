Capacitaron a guardaparques argentinos y uruguayos para optimizar el control ambiental en el Río Uruguay

El entrenamiento presencial se realizó en Colonia Elía con el fin de unificar criterios operativos y sumar herramientas digitales para combatir la caza furtiva, la pesca ilegal y las ocupaciones de tierras.

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Una instancia de formación binacional destinada a optimizar la seguridad y la vigilancia en las áreas naturales de la región se llevó a cabo en Colonia Elía. La iniciativa fue organizada por WCS Argentina y la Intendencia del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, dependiente de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. El trayecto formativo constó de dos instancias virtuales y cuatro jornadas presenciales desarrolladas del 19 al 22 de mayo, consolidando un espacio clave para el cuidado del ecosistema litoraleño.

El equipo de instructores estuvo liderado por el especialista costarricense Stanley Arguedas, junto a los guardaparques nacionales Emilio Daher, Matías Carpinetto y Víctor Sottero. El propósito fundamental de las jornadas fue unificar los criterios operativos, actualizar las herramientas legales y tecnológicas de los agentes, y perfeccionar los protocolos de seguridad. La actividad reunió al personal del parque provincial anfitrión y del Parque Nacional Esteros de Farrapos (Uruguay), sumando también a guardaparques de El Palmar, Iguazú, El Potrero y Montes del Queguay.

En el terreno, los efectivos profundizaron sus conocimientos en la incorporación de las plataformas digitales Smart y EarthRanger, softwares específicos que permiten el mapeo preciso de los patrullajes, la carga de datos georreferenciados y el monitoreo de novedades en tiempo real mediante dispositivos móviles. En paralelo, se diseñó un esquema de planificación enfocado en mitigar las principales amenazas de la zona, como la caza furtiva, la pesca ilegal y las ocupaciones no autorizadas, contemplando además pautas de mediación y respeto de derechos con las comunidades locales.

Como cierre del entrenamiento, se concretó una articulación directa con las fuerzas de seguridad y la justicia para coordinar las actuaciones frente a las infracciones. Del intercambio participaron autoridades de Prefectura, Gendarmería, la Policía de Entre Ríos, la Fiscalía Federal y el equipo legal de la Secretaría de Ambiente, logrando aceitar los mecanismos de denuncia y actuación legal inmediata ante delitos ambientales en las áreas protegidas.