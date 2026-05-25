Cómo generar el nuevo recibo de sueldo electrónico obligatorio para el personal doméstico

ARCA oficializó la medida mediante la Resolución General 5850/2026, la cual rige a partir de los salarios de mayo y pone fin a los comprobantes manuales de pago. El trámite deberá gestionarse de manera digital a través de la plataforma oficial del organismo.

Facebook Twitter WhatsApp

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictaminó la implementación obligatoria del recibo de sueldo electrónico para todo el régimen de personal de casas particulares. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que el nuevo sistema comenzará a aplicarse con las remuneraciones correspondientes al mes de mayo, eliminando de forma definitiva la validez de los formularios en papel y los comprobantes confeccionados manualmente que se utilizaban de forma histórica en el sector.

Con la entrada en vigencia de este esquema, formularios tradicionales como el F.102/RT, F.575/RT y F.1350 dejarán de ser válidos como comprobantes únicos, transformándose el recibo electrónico en el principal respaldo legal de la relación contractual. Sin embargo, en aquellos casos donde el salario se abone en efectivo, subsiste la obligación de imprimir el documento por duplicado para conservar una copia firmada en soporte físico.

Para confeccionar el documento de pago de manera correcta, se debe realizar el siguiente procedimiento digital:

Ingreso al sistema: El empleador debe acceder al sitio web oficial de ARCA utilizando su Clave Fiscal, la cual debe ser de nivel 2 o superior.

Selección del servicio: Una vez dentro de la plataforma, es necesario ingresar a la opción denominada “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”.

Selección del empleado: Dentro del servicio, se tiene que identificar y seleccionar la relación laboral activa sobre la cual se va a realizar la liquidación.

Generación del comprobante: Se debe elegir la opción específica para generar el recibo de sueldo correspondiente al mes en curso.

Carga de datos: El usuario tendrá que completar manualmente los campos obligatorios, prestando especial atención a la remuneración, la categoría profesional, la antigüedad, las horas extras y los adicionales vigentes.

Confirmación y descarga: Tras revisar que no haya inconsistencias, se confirma la operación para obtener la validación digital automática y descargar el archivo definitivo en formato PDF, el cual incluye un código de verificación único.

Finalmente, las autoridades aclararon que la carga de las remuneraciones deberá realizarse estrictamente mes a mes, ya que el sistema cruzará datos de forma automática con otras bases estatales para optimizar los controles previsionales y no permitirá registrar períodos masivos de manera conjunta.

Te puede interesar: Empleada doméstica: se viene el pago del aguinaldo y definen las fechas límite