Empleada doméstica: se viene el pago del aguinaldo y definen las fechas límite

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El próximo mes de junio traerá un alivio clave para la economía de miles de familias con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, destinado a las trabajadoras de casas particulares. Este ingreso extra genera una gran expectativa en un contexto económico complejo y desafiante, marcado por la persistente inflación. El beneficio alcanza de forma obligatoria a todo el personal del sector, tanto a quienes cumplen tareas bajo la modalidad mensualizada como a aquellos que trabajan por hora o por jornada, siempre y cuando la relación laboral se encuentre debidamente registrada.

La legislación vigente para el régimen de servicio doméstico establece que la primera mitad del aguinaldo debe abonarse formalmente el 30 de junio de 2026. De todas maneras, la Ley de Contrato de Trabajo contempla un margen de tolerancia técnico de hasta cuatro días hábiles, por lo que los empleadores tendrán tiempo límite hasta el 6 de julio para efectuar el depósito correspondiente sin incurrir en una infracción legal. A pesar de esta prórroga, los especialistas contables aconsejan liquidar el monto dentro del plazo original para mantener una relación laboral ordenada, recordando además la obligación de discriminar este concepto con claridad en el recibo de sueldo oficial.

Para determinar el monto del aguinaldo se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año, un factor sobre el cual impactarán de forma directa las actualizaciones salariales de mayo y junio. De acuerdo con las escalas vigentes, una empleada de la categoría de Tareas Generales con retiro percibirá un aguinaldo aproximado de $217.600, mientras que para el personal sin retiro la cifra estimada rondará los $240.554. Estos valores finales son variables, ya que el cálculo debe incorporar obligatoriamente los adicionales por antigüedad, equivalentes al 1% por cada año trabajado, y el plus por zona desfavorable en las regiones del país donde corresponda su aplicación.

En aquellos casos en que la trabajadora no registre los seis meses completos de actividad durante el período, el SAC se abonará de manera estrictamente proporcional al tiempo trabajado. Para realizar esta operación, se toma el mejor sueldo del semestre, se lo divide por doce y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses efectivos de servicio. En definitiva, este pago se consolida como una herramienta indispensable para intentar sostener el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables ante la suba de precios, en momentos donde los gremios continúan reclamando mejoras paritarias que garanticen una recuperación real del salario frente al costo de vida.