Concepción del Uruguay: un hombre falleció tras incendiarse su vivienda

Facebook Twitter WhatsApp

Un fatal incendio ocurrido este miércoles por la tarde en la zona norte de la ciudad terminó con la vida de un hombre de 39 años. El siniestro se registró en una vivienda de material ubicada en el barrio La Tablada, donde trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios. Tras lograr sofocar las llamas que afectaban la estructura, los uniformados ingresaron a la propiedad y constataron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una de las habitaciones.

Poco después del hecho, la víctima fue identificada como Leonardo Rafael González. El reconocimiento fue realizado por su propia hermana, quien se acercó al lugar con el Documento Nacional de Identidad del fallecido y confirmó ante los efectivos policiales que el hombre era el único morador de la vivienda. La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, quienes observaron con asombro el despliegue de las fuerzas de seguridad durante toda la jornada.

De acuerdo a las primeras líneas investigativas, el origen del foco ígneo podría estar vinculado a conductas habituales del propietario. Según aportaron diversos testigos que residen en las cercanías, González solía encender fogatas de manera recurrente, tanto en el exterior como en el interior de la finca. Este dato es considerado clave por los peritos para intentar reconstruir si un descuido personal fue el desencadenante de la tragedia que terminó con la destrucción total de los ambientes y el deceso del vecino.

En el sitio del suceso intervino personal de la Comisaría Tercera, junto a especialistas de la División Policía Científica y un perito en incendios, quienes realizaron las pericias técnicas necesarias por orden de la justicia. Mientras la zona permanecía bajo un estricto resguardo policial, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar fehacientemente las causas del fuego y descartar la intervención de terceros en el fatal desenlace.(Con información de Ahora)