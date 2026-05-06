Coopar promueve una jornada de cerámica con nuevas técnicas y muestra de trabajos en Aranguren

Se llevó adelante una nueva jornada del Taller de Cerámica impulsado por el grupo de mujeres “Sembrando Valores”, en un espacio destinado al aprendizaje, la creatividad y el fortalecimiento de vínculos a través del arte.

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La propuesta, que cuenta con encuentros quincenales y la participación de 12 integrantes, está coordinada por las talleristas de Crespo, Graciela Calvo y Lorena Ancares.

Durante la clase se trabajó en distintas técnicas vinculadas a la cerámica artesanal. Entre las actividades desarrolladas, las participantes avanzaron en la elaboración de una bandeja mediante técnica de placa con textura en bajorrelieve —pieza que ya fue bizcochada y se encuentra próxima a recibir pátina— y también iniciaron la confección de una taza o cazuela utilizando la técnica ancestral de rollos, incorporando procesos de ensamble de piezas.

Asimismo, la jornada incluyó una muestra de trabajos finalizados, permitiendo compartir los avances y resultados obtenidos a lo largo del taller.

“La prioridad es el trabajo en equipo, la inclusión y brindar una formación de calidad, rescatando valores como la empatía, la solidaridad y el respeto por nuestra cultura”, expresó Graciela Calvo.

Desde la organización se informó que el próximo 18 de mayo se desarrollará la última clase en Aranguren, aunque posteriormente se prevé un nuevo encuentro para la entrega de las piezas elaboradas por las participantes.

Desde Coopar se continúa acompañando este tipo de iniciativas que promueven la formación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, poniendo en valor la cultura y el trabajo colectivo.