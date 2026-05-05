Diputados acompañó la experiencia de inserción e inclusión laboral del Taller de Ornamentación “Galarza en Navidad”

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, junto al intendente de la ciudad, Fabián Menescardi, visitaron el espacio educativo en el marco del 78° aniversario de la localidad. La coordinadora del espacio, Virginia Barrios, destacó la importancia de visibilizar y potenciar políticas públicas para favorecer la integración de personas con discapacidad.

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La Fiesta Provincial de la Ornamentación “Galarza en Navidad”, organizada por el municipio en diciembre de cada año, es uno de los eventos emblemáticos de la localidad del departamento Gualeguay. Se trata de una propuesta que tiene su origen en un espacio de formación y encuentro promovido desde la gestión del intendente Fabián Menescardi, para favorecer la integración laboral de personas con discapacidad mediante la elaboración de objetos decorativos con espíritu navideño.

Con ese propósito, se creó desde la Agencia Municipal de Discapacidad el Taller de Ornamentación “Galarza en Navidad”, una experiencia que visitó en primera persona el diputado Hein, junto a autoridades y vecinos, en el marco del 78° aniversario de la ciudad y la inauguración del nuevo recinto del Concejo Deliberante, celebrado el 28 de abril.

En comunicación con Radio Diputados, la coordinadora de la Agencia, Virginia Barrios, sostuvo que la actividad surge como respuesta a “una necesidad de armar un nuevo espacio donde las personas con discapacidad puedan incluirse y tengan una actividad fuera de sus casas. La intención de la gestión local es impulsar políticas donde todas las personas con discapacidad puedan estar incluidas y visibilizadas”.

En ese contexto, añadió que “lo importante es el aprendizaje, que se lleven bien entre ellos” y en ese sentido, agradeció la visita del diputado Hein: “Fue muy amable de su parte, porque se acercó y vio el trabajo que realizamos a diario. Trabajamos para toda la comunidad”.

Trabajo artesanal

El espacio funciona de lunes a viernes, en doble turno, con la participación de alrededor de 12 talleristas, empleados municipales y colaboradores.

La materia prima son las botellas plásticas, un insumo que los vecinos depositan en distintos sectores distribuidos en la ciudad y que luego son lavadas, clasificadas y armadas en función de cada adorno navideño.

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