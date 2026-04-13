Video del momento: una turista fue atacada por un tiburón en Brasil y decidió no borrarse la cicatriz

La abogada Tayane Dalazen regresó a las aguas de Fernando de Noronha donde fue mordida por un ejemplar de tiburón-lija. Las imágenes, grabadas desde un ángulo inédito, muestran el impacto en su pierna durante una sesión de buceo.

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Una experiencia extrema en las costas brasileñas tomó relevancia internacional tras difundirse las imágenes capturadas durante un encuentro cercano con la fauna marina. Tayane Dalazen fue sorprendida por un tiburón mientras practicaba buceo en apnea en la zona del Porto de Santo Antônio. En el registro audiovisual, que se conoció recientemente, se observa con total nitidez el momento exacto en que el animal se aproxima y muerde la pierna de la turista, quien se encontraba acompañada por un guía. A pesar de la sorpresa del ataque, la mujer solo recibió dos puntos de sutura y la herida sanó rápidamente.

La actitud de la abogada tras el incidente llamó la atención de la opinión pública, ya que decidió enfrentar la situación con una notable naturalidad. Durante el feriado de Pascua, Dalazen regresó a la isla y volvió a sumergirse en el mismo mar, afirmando que no sintió temor tras lo sucedido. Con total determinación, aseguró que no piensa remover la cicatriz, a la cual considera un testimonio de su vivencia en la naturaleza. Su postura busca desmitificar la peligrosidad del tiburón-lija, una especie conocida por no ser agresiva y por no tener al ser humano como una presa habitual.

El caso se volvió viral en redes sociales, donde muchos destacaron la valentía de la mujer y su decisión de no ocultar la marca del encuentro. Tayane minimizó el riesgo del incidente al calificarlo como un hecho aislado, resaltando que el buceo con estos animales es una práctica común en diversas partes del mundo. Su decisión de conservar la marca del ataque como un recuerdo imborrable y su inmediato regreso al agua han sido interpretados como un mensaje de resiliencia y respeto hacia la vida silvestre en su propio hábitat.

Tourist bitten by a nurse shark pic.twitter.com/qmeMQjIKnV — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 10, 2026