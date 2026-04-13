Paraná: recuperaron ruedas robadas del Depósito Municipal y detuvieron a un hombre

El operativo se concretó este domingo en la zona de calles Ruperto Pérez y Miguel Cané, donde la policía interceptó al sospechoso con neumáticos de alta gama. El sujeto fue trasladado a la Alcaidía por disposición judicial.

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En el marco de los operativos de prevención que se despliegan en la ciudad, personal policial logró frustrar el robo de elementos pertenecientes al patrimonio público durante la tarde de ayer domingo. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección de las calles Ruperto Pérez y Miguel Cané, donde los uniformados detectaron a un hombre que transportaba de forma sospechosa dos ruedas completas en excelente estado, correspondientes a vehículos de las marcas Peugeot y Ford.

Según supo Informe Litoral, las tareas de verificación realizadas minutos después del hallazgo permitieron confirmar que ambos neumáticos habían sido sustraídos recientemente del Depósito Municipal. Ante la evidencia recolectada en el lugar, los efectivos procedieron a la demora del individuo mientras se establecía la procedencia legal de los elementos, cuya valuación comercial es significativa debido a sus características y estado de conservación.

Tras el hallazgo, se estableció comunicación con la fiscalía en turno, la cual ordenó el secuestro preventivo de las piezas y el traslado del masculino hacia la Alcaidía, quedando a disposición de la justicia. Este operativo resalta la importancia de las patrullas de vigilancia en los barrios de Paraná, permitiendo la recuperación de bienes estatales y la inmediata identificación del presunto responsable.