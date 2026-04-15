La policía encabezó una charla de prevención contra el bullying en una escuela de Costa Doll

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En una iniciativa orientada a fortalecer la convivencia escolar, el personal de la Comisaría Las Cuevas llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el abordaje preventivo del bullying en la Escuela Nº 50 “Facundo Arce”, ubicada en Costa Doll. La actividad surgió a partir de una solicitud formal del cuerpo docente, quienes buscaron aprovechar la formación especializada en la temática que posee el Jefe de la dependencia local, el Subcomisario Gonzalo Fernández. Según supo Informe Litoral, el encuentro contó con la participación activa de estudiantes y sus familias, integrando a toda la comunidad educativa en la resolución de conflictos.

Durante la exposición, el oficial desarrolló estrategias clave para la detección temprana de situaciones de acoso, tanto en el ámbito físico escolar como en entornos virtuales. El enfoque de la charla estuvo centrado en la mediación y la empatía, fomentando un diálogo abierto que permita a los niños y niñas fortalecer su autoestima y respeto mutuo. Se destacó la importancia del trabajo colaborativo entre los alumnos para generar climas de convivencia positiva, brindando herramientas concretas para intervenir de manera constructiva ante posibles casos de hostigamiento.