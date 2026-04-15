Boca: Agustín Marchesín sufrió la rotura de ligamentos y se pierde el resto del año

El arquero xeneize se lesionó ante Barcelona de Ecuador y estará fuera de las canchas por ocho meses, obligando al club a evaluar la llegada de un refuerzo.

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El mundo Boca se encuentra conmocionado tras confirmarse la grave lesión de su arquero titular, Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El desafortunado episodio ocurrió apenas a los 8 minutos del encuentro frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, cuando el futbolista de 38 años realizó un movimiento brusco para reubicarse bajo los tres palos y su articulación sufrió una torsión evidente. Los gestos de dolor y las lágrimas del jugador al abandonar el campo anticiparon un diagnóstico que horas más tarde ratificaría el cuerpo médico tras los estudios de rigor.

La recuperación del guardameta demandará un tiempo estimado de ocho meses, lo que significa que Marchesín no volverá a tener actividad oficial en lo que resta de la temporada. Ante esta situación, el entrenador Claudio Úbeda lamentó profundamente la pérdida de una de sus piezas clave, señalando que el impacto emocional afectó al resto del plantel durante el desarrollo del partido. La gravedad de la baja es de tal magnitud que la dirigencia ya analiza la posibilidad de utilizar un cupo para incorporar un nuevo refuerzo que compita con el juvenil Leandro Brey, quien debió ingresar de urgencia en el certamen internacional.

El apoyo hacia el experimentado arquero no tardó en llegar desde el seno del grupo, encabezado por el capitán Leandro Paredes, quien envió un mensaje público de respaldo para su compañero. La ausencia de Marchesín representa un desafío futbolístico y de liderazgo para el esquema de Úbeda en un tramo decisivo de la Copa Libertadores y el torneo local, dejando el arco xeneize en una situación de incertidumbre de cara a los próximos compromisos del 2026.