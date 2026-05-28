Frigerio, junto a Pullaro, inauguró una obra energética clave para potenciar el Parque Industrial de General Ramírez

El mandatario entrerriano encabezó el acto junto a su par de Santa Fe y la intendenta local, Flavia Pamberger, habilitando una infraestructura de 900 millones de pesos que garantizará el desarrollo productivo regional.

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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la inauguración de una relevante obra de infraestructura energética en General Ramírez, diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del sector socio-productivo local. El acto contó con la destacada presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de la intendenta de la ciudad, Flavia Pamberger, lo que reflejó el trabajo conjunto y el intercambio de agendas entre las administraciones locales y provinciales de la Región Centro.

Durante la presentación, Frigerio agradeció el acompañamiento de las autoridades y remarcó que la obra era imprescindible para garantizar la energía necesaria que requiere el parque industrial de la localidad, el cual se encuentra en constante expansión. En su discurso, el mandatario entrerriano enfatizó un cambio de paradigma en la política energética de la provincia, señalando que Entre Ríos pasó de tener la energía más cara del país y arrastrar un déficit de obras, a ejecutar los proyectos necesarios y posicionarse actualmente como una de las provincias con la tarifa energética más barata.

Por su parte, Maximiliano Pullaro elogió el nivel de inversión en obra pública que está llevando adelante Entre Ríos, orientada a fortalecer la industria y la generación de empleo. En consonancia, la intendenta Flavia Pamberger destacó el impacto positivo que tendrá este suministro para las empresas locales instaladas en el predio y el impulso económico que representa para toda la comunidad de General Ramírez. Los mandatarios coincidieron en la importancia de replicar experiencias de gestión exitosas de las provincias vecinas y destacaron que la Región Centro constituye el polo más productivo para impulsar el desarrollo nacional.

La nueva infraestructura, desarrollada por la empresa Enersa, demandó una inversión cercana a los 900 millones de pesos y quedó ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73. Los trabajos técnicos consistieron en la construcción de dos campos de transformadores con máquinas de 5 MVA de potencia, cuatro salidas de distribución y una moderna sala de comando integrada al sistema Scada, lo que permitirá operar las instalaciones a distancia desde el Centro de Control de Enersa en Paraná.

De la actividad también participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quienes acompañaron a Pamberger y a los gobernadores en la recorrida por las nuevas instalaciones.(Informe Litoral)