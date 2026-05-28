Secuestraron en Paraná un auto utilizado para robar con inhibidores y demoraron a dos cordobeses

Según confirmaron fuentes policiales a Informe Litoral, el vehículo fue localizado en la zona céntrica tras el robo de una importante suma de dinero en efectivo del interior de una camioneta.

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Efectivos de la Policía de Entre Ríos lograron secuestrar un automóvil que estaba directamente vinculado a un robo bajo la modalidad de inhibidores de señal y demoraron a dos hombres que se trasladaban en él. El procedimiento se llevó a cabo por la noche en la intersección de las calles Cervantes y Santiago del Estero de la capital provincial, en el marco de una serie de tareas de campo que venían desarrollando los agentes locales.

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La investigación, llevada adelante por el personal de la División Robos y Hurtos, se había iniciado a raíz de un ilícito denunciado el pasado 18 de este mes. En aquella oportunidad, según los datos aportados por las fuerzas de seguridad a Informe Litoral, delincuentes utilizaron un dispositivo electrónico para bloquear el cierre centralizado de una camioneta y lograron sustraer una importante suma de dinero en efectivo de su interior sin necesidad de forzar las cerraduras.

Durante las tareas operativas en la zona céntrica, los investigadores visualizaron un automóvil marca Citroën C4 que coincidía detalladamente con las características del rodado detectado en los registros fílmicos del día del hecho. Al constatar que el vehículo estaba radicado en la provincia de Córdoba, los policías solicitaron el apoyo de patrulleros de la Jefatura Departamental Paraná para interceptarlo de manera segura.

Con el aval de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, las fuerzas de seguridad procedieron a demorar a los dos ocupantes del auto, de 51 y 28 años de edad, ambos oriundos de Córdoba. De acuerdo a lo precisado por las autoridades a Informe Litoral, la justicia dispuso el secuestro preventivo del vehículo para su posterior requisa en busca de elementos de interés, mientras que los dos sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial para su correcta identificación y quedaron supeditados a la causa que se tramita en los tribunales locales.