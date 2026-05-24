Un hombre fue detenido tras intentar robar en un supermercado de Diamante

El hecho ocurrió este sábado al mediodía. El sospechoso fue descubierto por los empleados y terminó alojado en la Jefatura Departamental.

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Un hombre de 38 años fue descubierto este sábado al mediodía mientras intentaba llevarse varios productos de un conocido supermercado en el centro de la ciudad de Diamante sin pagar.

Según datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, los empleados del comercio se dieron cuenta de que un cliente estaba guardando mercadería entre sus ropas y llamaron a la policía, que en ese momento estaba recorriendo la zona en un patrullaje de rutina.

Los policías llegaron al lugar e interceptaron al hombre. Al revisarlo, confirmaron que llevaba los productos del supermercado escondidos en su ropa.

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El fiscal de turno ordenó la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental de Policía, donde quedará alojado mientras se realiza la investigación.