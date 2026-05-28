Nogoyá: dos detenidos en simultáneo durante allanamientos

Según datos obtenidos por Informe Litoral, uno de los sospechosos violaba una prisión domiciliaria. Ambos cuentan con antecedentes y eran investigados por una seguidilla de robos.

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En la tarde del miércoles, la Policía de Nogoyá coordinó un fuerte operativo cerrojo que culminó con la detención de dos hombres de 27 y 35 años, ambos ampliamente conocidos en el ámbito delictivo local. El procedimiento, que se ejecutó de manera simultánea en dos viviendas de Villa Ghiano, se desprendió de una orden directa emitida por el Juzgado de Garantías local tras una minuciosa investigación que vincula a los sospechosos con múltiples delitos contra la propiedad.

Los allanamientos comenzaron alrededor de las 16:50 horas y estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Villa 3 de Febrero y de la Comisaría Zona Sur. Conforme a los elementos recabados por Informe Litoral, sobre los dos individuos ya se venían confeccionando informes de seguimiento debido a sus recurrentes antecedentes. La situación de uno de ellos agravó el cuadro judicial, ya que se encontraba quebrantando una medida de prisión domiciliaria vigente al momento de su captura.

Tras ser cercados por las fuerzas de seguridad, ambos sujetos fueron localizados y aprehendidos sin que pudieran ofrecer resistencia. De inmediato, se procedió a su traslado a las dependencias de la Jefatura Departamental Nogoyá, donde ingresaron formalmente en calidad de detenidos. Actualmente, permanecen alojados en las celdas de la jefatura y ya se encuentran a exclusiva disposición del Juzgado requirente, que en las próximas horas determinará los pasos procesales a seguir.

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