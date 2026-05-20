General Ramírez: encontraron un caballo muerto en la vía pública

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Un lamentable hecho conmocionó este martes a los habitantes de General Ramírez tras el hallazgo de un caballo sin vida en la zona de calle Islas Malvinas. El descubrimiento del animal generó una inmediata reacción entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la situación y manifestaron un enérgico repudio generalizado debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el equino.

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Según los primeros datos recabados, el animal era utilizado habitualmente para lo que se denomina tracción a sangre, una actividad que viene siendo objeto de fuertes cuestionamientos en la región.