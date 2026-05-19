El Consejo General de Educación sumó nuevos vocales

Con la presencia de las autoridades provinciales, se definieron los ejes para potenciar la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo entrerriano.

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El Consejo General de Educación formalizó un encuentro clave que marca el inicio de una nueva etapa institucional orientada a fortalecer la política educativa en todo el territorio provincial. La llegada de los nuevos profesionales que se incorporan al organismo se da en consonancia con la reorganización institucional dispuesta por el Poder Ejecutivo entrerriano, una medida que busca dinamizar tanto la gestión pedagógica como las estructuras administrativas del sistema escolar.

La jornada de trabajo contó con una activa participación de sus miembros estables, entre quienes estuvieron presentes la vocal Carla Duré y el representante del sector docente, Gustavo Blanc. Durante el intercambio, los funcionarios coinciden en que el eje central de esta nueva conformación del cuerpo de vocales estará puesto en sostener un trabajo conjunto y permanente entre todos sus integrantes, permitiendo unificar criterios y amalgamar experiencias previas para optimizar el funcionamiento institucional.

Según se supo tras la reunión, las autoridades ratificaron la continuidad de las acciones que ya se encuentran en marcha, a la vez que se avanzará en la profundización de estrategias específicas para el sector.