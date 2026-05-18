Cuatro allanamientos simultáneos por narcomenudeo en Concepción del Uruguay terminaron con tres detenidos

Los procedimientos se concretaron este sábado en los barrios La Cantera 25 y CGT, logrando el secuestro de estupefacientes, vehículos y una importante suma de dinero en efectivo.

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A la redacción de Informe Litoral llegaron los datos oficiales respecto al megaoperativo que se desplegó durante la jornada de este sábado en Concepción del Uruguay. Las fuerzas de seguridad realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Narcomenudeo que se tramitaba desde agosto de 2024 en la Fiscalía Nº 4, bajo las directivas de la Dra. Albertina Chichi.

Las medidas judiciales fueron ejecutadas de manera coordinada por la Policía de Entre Ríos a través de las divisiones de Drogas Peligrosas, Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Policía Federal Argentina, mediante la Brigada de Investigaciones de la delegación local. Las acciones operativas se concentraron en lugares específicos: tres de los registros domiciliarios tuvieron lugar en el Barrio La Cantera 25, mientras que el restante se llevó a cabo en el Barrio CGT.

Los resultados de los procedimientos fueron catalogados como altamente positivos por las autoridades, ya que permitieron retirar de circulación una cantidad significativa de sustancias prohibidas. En los inmuebles se incautaron veintitrés envoltorios de cocaína ya fraccionados y listos para la venta, además de seis piezas compactas tipo «piedra» de la misma sustancia, que arrojaron un peso total de 29,1 gramos. También se hallaron un envoltorio con marihuana y dos plantas de la misma especie.

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Durante las requisas, los uniformados procedieron al secuestro de trece teléfonos celulares, dos balanzas electrónicas y diversos elementos destinados al estiramiento y fraccionamiento de los estupefacientes, como recortes de nylon. A esto se sumó la incautación de dos motocicletas que estarían directamente vinculadas a la actividad ilícita y un total de $1.359.970 en efectivo, junto con billetes de moneda extranjera.

El cierre del megaoperativo incluyó la detención de tres personas mayores de edad, quienes fueron trasladadas y quedaron alojadas a disposición de la magistratura interviniente, lo que representa un avance clave para la causa judicial en la ciudad de la costa del Uruguay.