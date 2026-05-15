Aranguren avanza con urbanización, espacios verdes y propuestas culturales para la comunidad

Desde la Municipalidad de Aranguren continúan promoviendo acciones orientadas al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad, mediante iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, el cuidado ambiental, el deporte y la cultura.

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En este marco, se llevó adelante una nueva subasta pública correspondiente al loteo Urbanización Barrio Sur, la cual contó con una importante participación de vecinos e interesados de la región. Durante la jornada se concretó la venta de seis terrenos, cuyos lotes cuentan con servicios esenciales e infraestructura básica, entre ellos agua potable, cloacas y energía eléctrica.

En relación con el mejoramiento de los espacios públicos, el ingeniero Omar Brunner informó sobre los avances del plan de forestación y puesta en valor de los espacios verdes de la localidad. Entre las principales intervenciones se destacan la plantación de jacarandás en Avenida Victoria, casuarinas en el sector del Polideportivo Municipal y nuevas especies arbóreas en distintos accesos y avenidas de Aranguren. Asimismo, se destacó la etapa final de construcción del invernadero en el vivero municipal, obra que permitirá ampliar la producción de plantas y continuar fortaleciendo el patrimonio ambiental de la comunidad.

Por otra parte, la Municipalidad informó que el próximo 20 de junio se desarrollará la Maratón Aniversario de Aranguren, con largada prevista para las 15:00 desde el Polideportivo Municipal. La jornada deportiva contará con modalidades competitivas y participativas.

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En el ámbito cultural, la Casa del Bicentenario fue escenario de la presentación del espectáculo “Los Ríos Nombradores”, una propuesta artística integral que reunió música, poesía, historia y documental para revalorizar la identidad entrerriana. La actividad contó con la participación de destacados artistas como Roberto Romani, Hugo Mena, Leo Insaurralde y Vicente Cúneo.