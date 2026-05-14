Paraná: un menor fue demorado con dosis de cocaína durante la madrugada

El operativo se produjo en el marco de las recorridas preventiva por la ciudad; el joven circulaba en bicicleta con estupefacientes y dinero en efectivo.

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Durante las primeras horas de este jueves, personal policial que realizaba tareas de vigilancia en la capital provincial interceptó a un joven que se desplazaba en bicicleta para realizar un control de rutina. Según se confirmó a Informe Litoral, el procedimiento derivó en el hallazgo de sustancias ilícitas cuando los uniformados procedieron a revisar las pertenencias del sospechoso, quien llevaba consigo un morral que despertó la atención de los efectivos actuantes.

Al inspeccionar el bolso, los funcionarios constataron la presencia de varios envoltorios que contenían una sustancia compatible con cocaína, además de una suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento. Ante la evidencia de una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales, quienes ordenaron la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas para realizar los test de campo y el pesaje correspondiente de la droga incautada.

Finalmente, al confirmarse que el implicado es menor de edad, la fiscalía en turno dispuso que sea trasladado a la División Minoridad y Violencia Familiar para su resguardo y posterior entrega a sus tutores legales, siguiendo los protocolos vigentes.