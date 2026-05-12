Paraná suma dos nuevos puntos de venta de alimentos frescos

Facebook Twitter WhatsApp

La ciudad de Paraná sumará a partir de esta semana dos nuevos puntos de encuentro para la compra de alimentos, alcanzando un total de 79 lugares recorridos por el programa de ferias. Las incorporaciones corresponden a la Comisión Vecinal Pagani (Churruarín y Benavento) y a la Vecinal José Obrero (Lothinger y Ursini). En la primera de ellas, la actividad se desarrollará los miércoles de 8 a 12:30, mientras que en la segunda los vecinos podrán acercarse los jueves en el mismo horario.

Estos nuevos nodos se acoplan a un cronograma que ya tiene días y lugares fijos en la capital entrerriana. Los días sábados, la feria se instala en la Plaza Sáenz Peña de 8 a 12:30, mientras que los domingos la actividad se traslada al Parque Hortícola, donde se realiza la Feria Periurbana de 9 a 18. En este último espacio, los productores hortícolas de la zona ofrecen verduras recién cosechadas y diversos artículos elaborados por emprendedores locales.

Te puede interesar: Parque Ambiental: Paraná no acompañará ninguna iniciativa que carezca de consenso social

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, señaló que esta expansión es parte de una política pública de soberanía alimentaria definida por la gestión de la intendenta Rosario Romero. El funcionario explicó que la iniciativa ya contaba con 77 puntos de distribución previos y que la intención es facilitar que los alimentos producidos en Paraná lleguen a los hogares de manera directa y sin intermediarios.

La llegada a estos barrios fue el resultado de encuentros entre el municipio y los representantes de las comisiones vecinales.(Informe Litoral)