Un fuerte ventarrón hizo estallar la puerta de vidrio del Cine Círculo de Paraná

El incidente ocurrió este jueves por la mañana cuando una ráfaga de viento impactó contra el acceso principal del emblemático edificio, provocando el estallido del cristal ante la sorpresa de los peatones.

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Este jueves por la mañana, las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la ciudad de Paraná provocaron un incidente en el Cine Círculo, ubicado en la calle Andrés Pazos 339. Una de las puertas de vidrio templado del ingreso principal terminó completamente destruida tras el impacto del aire.

El hecho sucedió en el momento en que una empleada del complejo abría el acceso principal. En ese instante, una corriente de aire golpeó la estructura de cristal con tal fuerza que el material no resistió y se desintegró de forma inmediata. El estruendo alertó a los transeúntes y vecinos que circulaban por la zona comercial en ese horario.

A pesar de la rotura y de los fragmentos esparcidos sobre la vereda, los responsables del cine confirmaron que no hubo personas lesionadas. El episodio solo dejó daños materiales en la fachada del histórico edificio.(Informe Litoral)