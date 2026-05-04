El histórico reloj del Palacio Municipal de Paraná vuelve a funcionar tras su restauración

Se recuperó la maquinaria original de 1890, se puso en valor el campanario y los trabajadores municipales de la capital entrerriana fueron capacitados para realizar el mantenimiento diario de este emblema local.

Facebook Twitter WhatsApp

El casco histórico paranaense recuperó uno de sus símbolos visuales y sonoros más entrañables. En un breve pero intenso proceso de intervención impulsado por la comuna, se concretó la puesta en valor del antiguo cronómetro del edificio comunal, una pieza de gran relevancia que cuenta con más de ciento treinta años de historia. Las tareas incluyeron la reparación integral del engranaje original, el reemplazo de las esferas dañadas, el acondicionamiento de las campanas y la consolidación de la estructura que alberga a este ícono de la vida urbana.

La reliquia, importada desde Italia a fines de 1890, funcionó durante décadas como el ordenador de la rutina diaria de los vecinos. Desde el área de Patrimonio Arquitectónico destacaron que la iniciativa no solo representa el rescate de un objeto técnico, sino la conservación de la identidad de la capital entrerriana. Se recordó que, si bien la zona cuenta con diversas construcciones de época, las del Palacio Municipal sobresalen como las más significativas de la región, lo que motivó un abordaje minucioso para devolverle su antiguo esplendor.

La reactivación técnica estuvo a cargo de la firma especializada Gnomon, que trabajó de forma articulada con los operarios de la capital provincial. El proceso de reacondicionamiento del aparato requirió su desarme por completo para pulir cada una de las piezas antes del ensamblaje definitivo. Al tratarse de un sistema antiguo que necesita cuerda cada veinticuatro horas, la gestión local instruyó específicamente a un grupo de trabajadores para que se encarguen de la conservación y la marcha del dispositivo, asegurando su continuidad operativa en el tiempo.

El proyecto de recuperación también contempla la consolidación estructural de las columnas del inmueble, mediante un análisis técnico elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, junto con la restauración de diversos ornamentos de la fachada realizada por mano de obra local. A través de este esfuerzo conjunto entre expertos y el personal de la ciudad, se busca preservar el legado cultural y afianzar el orgullo de la comunidad con sus monumentos históricos. (Informe Litoral)