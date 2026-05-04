Nueva vacuna contra la tos convulsa ante el fuerte aumento de casos

Las notificaciones crecieron un 147% en el inicio del año debido a la caída en las coberturas de inmunización, lo que motivó la llegada de una nueva herramienta tecnológica aprobada por la ANMAT.

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La tos convulsa registra un incremento sostenido de casos tanto en la Argentina como en la región, en un escenario complejo marcado por la disminución de las coberturas de vacunación. Según los datos oficiales del último Boletín Epidemiológico Nacional, en las primeras semanas de este año los casos aumentaron un 147% en comparación con el mismo período del año anterior, al pasar de 87 a 215 notificaciones. Este incremento afecta con mayor gravedad a los menores de dos años, aunque también se percibe un alza en la población infantil y adolescente.

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La enfermedad es causada por la bacteria Bordetella pertussis y se caracteriza por ser altamente contagiosa. El principal desafío para su control radica en que puede transmitirse a través de personas que presentan síntomas leves, lo que facilita la circulación comunitaria y pone en riesgo a los sectores más vulnerables.

Frente a esta situación sanitaria, se incorporó una nueva herramienta de prevención en el país. Se trata de la vacuna Boostagen-2®, una fórmula de refuerzo desarrollada por Laboratorios Richmond que protege contra la tos convulsa, el tétanos y la difteria. El nuevo desarrollo cuenta con la aprobación de la ANMAT y utiliza tecnología recombinante, una innovación que mantiene la estructura original de la proteína para que el organismo la reconozca con mayor facilidad.

A diferencia de las opciones tradicionales que utilizan toxinas inactivadas químicamente, los estudios clínicos indican que esta nueva variante genera una respuesta inmunológica superior y brinda una protección más prolongada. El objetivo de los especialistas es utilizarla para robustecer la inmunidad en adolescentes, adultos y personas gestantes, ya que se los considera actores clave para frenar la transmisión hacia los recién nacidos.

A pesar de este avance científico, la comunidad médica advierte que la llegada de nuevas tecnologías no soluciona el problema de fondo si no se recuperan los niveles históricos de vacunación. En la Argentina, la cobertura se mantiene por debajo de los umbrales óptimos, una tendencia que la Organización Panamericana de la Salud ha señalado como la causa principal del resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas.