Salud invirtió más de 35 millones de pesos en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque de Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa invirtiendo en el fortalecimiento y modernización tecnológica de diferentes establecimientos sanitarios de la provincia. En este sentido, el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, incorporó una nueva torre de laparoscopía en el Centro Quirúrgico Pediátrico, cuyo valor asciende a 35.621.000 pesos.

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La adquisición del equipamiento, realizada con partida hospitalaria y autorizada por la cartera sanitaria, constituye un avance significativo para el fortalecimiento de los servicios quirúrgicos pediátricos, al permitir estandarizar procedimientos, mejorar la precisión diagnóstica y consolidar el desarrollo de cirugías de mínima invasión.

Según se detalló, el nuevo sistema reemplaza a los anteriores dispositivos ensamblados, integrando ahora un conjunto completo de tecnología de una misma línea técnica. Esta característica garantiza compatibilidad total entre sus componentes y una mayor fidelidad de imagen, aspectos clave para la seguridad y eficiencia de las intervenciones.

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Entre los principales beneficios se encuentran la mayor seguridad intraoperatoria -al reducir las fallas técnicas y optimizar los tiempos quirúrgicos- y la posibilidad de profundizar el desarrollo de técnicas laparoscópicas complejas. Asimismo, redunda en beneficios para la atención de los pacientes ya que las intervenciones de mínima invasión permiten postoperatorios más breves, con menor dolor y cicatrices reducidas, lo que como consecuencia genera una mejor recuperación.

En términos estratégicos, la nueva torre fortalece la capacidad de respuesta del Servicio de Cirugía, consolidando al hospital como centro de referencia regional para el abordaje de patologías de alta complejidad, con estándares de calidad equiparables a los principales centros del país.

La aparatología, además, incorpora una consola y una cámara ultraliviana de alta resolución, especialmente diseñadas para brindar imágenes en alta definición en cavidades pediátricas, donde el nivel de detalle resulta determinante debido a las características anatómicas.

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