Prorrogaron el arresto domiciliario para Emiliano Strack por el ataque a Yamil Cabrera

El juez Eduardo Ruhl extendió la medida por 30 días en el marco de la causa que investiga la violenta represalia ocurrida tras el crimen de la adolescente Jazmín González.

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El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, dispuso este lunes la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para Emiliano Strack. El joven se encuentra imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves en perjuicio de Yamil Cabrera, quien fue señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de Jazmín Ayesha González en octubre de 2025.

La investigación sostiene que el ataque contra Cabrera ocurrió el domingo 19 de octubre en el barrio Bajada Grande, apenas tres horas después del asesinato de la menor de 16 años. Según la acusación fiscal, Strack y Facundo Martínez se presentaron en la vivienda de Cabrera y lo agredieron violentamente con una cuchilla y golpes de palos, provocándole heridas de tal gravedad que lo mantuvieron internado con pronóstico reservado durante varios días en el Hospital San Martín. En el mismo episodio, también resultaron lesionados los padres de Cabrera.

Durante la audiencia de este lunes, el abogado defensor de Strack, Javier Aiani, manifestó su oposición a la continuidad de la medida restrictiva. La defensa argumentó que los riesgos procesales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, ya no se encuentran vigentes. Además, el letrado intentó desvincular a su pupilo de la agresión directa, sosteniendo que Strack se encontraba fuera de los límites de la propiedad al momento del incidente y que no participó del ataque físico, señalando a Martínez como quien saltó la reja de la vivienda.

A pesar de los planteos defensivos y el pedido de libertad con restricciones, la Justicia determinó que Strack deberá continuar cumpliendo el arresto en su domicilio mientras avanza el proceso penal. El caso sigue generando conmoción en la capital entrerriana, ya que entrelaza la trágica muerte de una adolescente con una posterior venganza armada que casi termina en un segundo homicidio en el mismo vecindario.(Elonce)