ARCA oficializó el recibo de sueldo electrónico obligatorio para el personal doméstico

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictó una medida clave que transforma la gestión administrativa de las relaciones laborales en el ámbito privado. A través de la Resolución General 5850/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el organismo estableció la obligatoriedad del recibo de sueldo electrónico para todo el personal de casas particulares. Esta normativa, que se encuadra dentro de las reformas de la Ley de Modernización Laboral, comenzará a regir para los salarios devengados a partir de mayo de este año, marcando el inicio de una transición definitiva hacia la digitalización documental del sector.
El nuevo esquema dispone que los empleadores deberán confeccionar los comprobantes exclusivamente a través del servicio web «Registro Especial del Personal de Casas Particulares», ingresando con una Clave Fiscal habilitada. Al cargar los datos del período salarial, la remuneración y los conceptos adicionales de la liquidación, el sistema validará el documento de manera automática. Un cambio fundamental de esta reglamentación es que la validación digital reemplaza la necesidad de la firma manuscrita del empleador, otorgándole plena autenticidad legal al recibo emitido por la plataforma. Por su parte, los trabajadores registrados ganarán transparencia, ya que podrán consultar sus recibos, aportes y contribuciones directamente desde el portal oficial o mediante el sistema de Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
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A pesar del fuerte vuelco hacia lo virtual, la normativa contempla una excepción operativa para aquellos casos en los que la remuneración se abone en efectivo. Cuando el pago se realice de forma física, el empleador tendrá la obligación de imprimir el recibo electrónico por duplicado. Bajo esta modalidad, el empleado deberá firmar de puño y letra la copia que queda en poder del empleador con el único propósito de acreditar la recepción del dinero, mientras que el segundo ejemplar se lo quedará el trabajador como comprobante de pago. Desde ARCA enfatizaron que la implementación de este sistema es estrictamente obligatoria para todo el régimen de casas particulares y recordaron que los usuarios ya tienen a disposición un micrositio específico dentro de la web institucional para evacuar dudas sobre la nueva carga de datos.