Desarrollaron acciones de prevención del suicidio en Paraná, Federación y Diamante

La provincia, a través del Ministerio de Salud, continúa fortaleciendo el trabajo territorial y comunitario en materia de prevención del suicidio. En este marco, se realizaron tres jornadas de conversatorios y capacitación, dos dirigidas a periodistas, comunicadores y comunidad en general, en Federación y Diamante; y otra a trabajadores del hospital San Martín, de Paraná.

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El Programa Provincial de Prevención del Suicidio, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, continúa impulsando acciones territoriales de promoción y prevención. En este sentido, el último martes, 12 de mayo, se desarrolló en Federación el conversatorio y capacitación «¿Cómo lo digo? El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio», destinado a comunicadores, periodistas, referentes de instituciones y organizaciones, así como a personas interesadas en la temática.

La actividad, que tuvo más de 40 asistentes, fue organizada de manera conjunta con la Cámara de Diputados, la Dirección General y el hospital San José, de Federación; y tuvo como objetivo promover herramientas para el abordaje responsable de la comunicación vinculada a la salud mental y la prevención del suicidio.

Por su parte, el jueves 14, se realizó en el hospital San Martín, de Paraná, el conversatorio «Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad», destinado al personal de servicios generales, lavadero y cocina del nosocomio, que contó con la participación de unos 20 trabajadores. La propuesta fue articulada junto al Servicio de Salud Mental de la institución, a partir de una solicitud realizada por trabajadores de esos sectores.

Finalmente, el lunes 18 fue el turno de un nuevo conversatorio abierto a la comunidad, que en este caso se desarrolló en la ciudad de Diamante. Allí, las disertantes Delfina Noé y Jaqueline Krausse abordaron la temática desde tres ejes clave: Prevención del suicidio, Herramientas para la comunidad y El rol del deporte en las estrategias colectivas para el cuidado de la salud mental. La actividad, que convocó a más de 15 participantes, fue organizada por el Programa Provincial de Prevención del Suicidio dependiente de la Dirección General de Salud Mental, en coordinación con la Secretaría de Deportes de la provincia y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Diamante.

Estas instancias forman parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Salud orientada a fortalecer la prevención del suicidio desde una perspectiva comunitaria, interdisciplinaria e interinstitucional, promoviendo espacios de formación, escucha y sensibilización en distintos ámbitos de la provincia.

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