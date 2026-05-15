Romero participó del COFEIN y volvió a reclamar por los recursos que Nación retiene a los municipios

La intendenta de Paraná integró el Consejo Federal de Intendentes reunido en Rosario y firmó una declaración conjunta que exige la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de los ATN retenidos.

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La intendenta de Paraná, Rosario Romero, marcó una fuerte postura federal durante su participación en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en la ciudad de Rosario. En un documento suscrito junto a jefes comunales de todo el país, Romero expuso la delicada situación financiera que atraviesan las ciudades y reclamó la restitución de fondos clave que la Nación mantiene retenidos, afectando directamente la prestación de servicios y la ejecución de obras esenciales.

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Durante su alocución, la mandataria paranaense cargó contra el proyecto legislativo que intenta prohibir el cobro de la tasa de alumbrado público en las boletas de energía. Romero calificó la medida como «absolutamente irracional» y recordó que en Entre Ríos ya se hizo un esfuerzo conjunto con el gobernador para reducir estos cánones. «Nuevamente hay una arremetida nacional, sin ninguna razón», señaló, tras explicar que el alumbrado es un servicio que los municipios no pueden dejar de brindar pese al recorte de recursos.

Romero también desarmó el discurso oficial sobre la presión tributaria, asegurando que el 70% del costo impositivo en Argentina corresponde a impuestos nacionales y no a las tasas municipales o provinciales. En ese sentido, denunció la falta de coparticipación del impuesto a los combustibles, fondos que por ley deberían llegar a las provincias y municipios para caminos y viviendas, pero que hoy permanecen en manos del Ejecutivo Nacional.

La intendenta puso como ejemplo local la obra del barrio La Toma de los Arenales, que cuenta con financiamiento del BID pero está paralizada debido a que la Nación no transfiere los fondos. Según explicó, estas situaciones obligan a los intendentes a «dar la cara» ante reclamos de los vecinos por obras que dependen de la Casa Rosada. El encuentro concluyó con la exigencia formal de coparticipar los 2 billones de pesos recaudados por combustibles en el primer cuatrimestre y la distribución de los fondos de ATN acumulados.(Informe Litoral)