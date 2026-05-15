Un niño de dos años murió tras ser embestido por un camión

El fatal accidente ocurrió este jueves por la tarde en el kilómetro 158, a la altura de San José. El menor habría ingresado a la calzada de manera imprevista siguiendo a una mascota.

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Una tarde de profunda tristeza se vive en el departamento Colón tras confirmarse el fallecimiento de un nene de apenas dos años en un accidente vial. El hecho tuvo lugar sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 158, en el paraje conocido como Francos Suizos, cuando un camión Scania con acoplado que transportaba madera no pudo evitar el impacto contra el pequeño.

Según las primeras precisiones del caso, el vehículo pesado circulaba en sentido norte-sur y era conducido por un vecino de San José, de 48 años. El conductor se encontró repentinamente con el niño sobre la cinta asfáltica y, pese a los intentos por frenar, la colisión fue inevitable. Testigos y allegados indicaron que el menor habría salido corriendo detrás de un perro, cruzándose de forma imprevista en la trayectoria del transporte.

La víctima pertenecía a una familia de la zona que se desempeña laboralmente en un establecimiento rural cercano. El relato de un familiar ante los efectivos policiales fue desgarrador: explicó que, tras perder de vista al pequeño por unos instantes, comenzó a buscarlo intensamente hasta encontrarse con el escenario del siniestro a la vera de la ruta. Lamentablemente, el nene murió en el acto producto de la violencia del golpe.

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En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental Colón y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer con exactitud las causas del hecho. Debido a las pericias y la posición en la que quedó el camión, el tránsito en la autovía se vio parcialmente afectado durante varias horas, generando demoras mientras la comunidad local, consternada por la noticia, asimilaba la pérdida de una vida tan joven en circunstancias tan dramáticas.