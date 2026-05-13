River vs. Gimnasia: hora y TV

El equipo de Eduardo Coudet busca el pase de ronda ante el lobo platense en un duelo eliminatorio.

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River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata protagonizarán este miércoles un cruce determinante por los cuartos de final del Torneo Apertura. El «Millonario» llega a este compromiso tras una ajustada clasificación por penales ante San Lorenzo, mientras que el conjunto platense viene de dar el golpe en Liniers al eliminar a Vélez.

Para este encuentro, el técnico Eduardo Coudet analiza variantes en el equipo titular, destacándose el posible regreso de Juan Fernando Quintero a la formación inicial. Por su parte, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, deberá realizar cambios obligados en la defensa debido a la expulsión de Enzo Martínez en la fase anterior.

A continuación, los detalles más importantes para seguir el partido:

Estadio: El encuentro se disputará en el Estadio Monumental.

Horario: La pelota comenzará a rodar a las 21:30 horas.

Televisación: El partido será transmitido en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.

Arbitraje: Leandro Rey Hilfer será el juez principal, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.