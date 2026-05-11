Abrieron cupos para el taller de alfabetización digital en General Ramírez

La capacitación gratuita comienza el 21 de mayo en el Punto Digital y se enfocará en brindar herramientas para el manejo autónomo de finanzas y Gestiones bancarias.

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La ciudad de General Ramírez pondrá en marcha el programa Mayores Conectados, una formación diseñada para que los adultos mayores logren independencia en el uso de herramientas tecnológicas. El ciclo se dictará en las instalaciones del NIDO, ubicado en la esquina de Islas Malvinas y Pellegrini, donde se buscará que los asistentes pierdan el miedo a la virtualidad y aprendan a gestionar sus propios recursos de forma segura.

El inicio de las actividades está programado para el martes 21 de mayo y la cursada se extenderá durante cuatro encuentros, en el horario de 16:30 a 18:30. Durante estas clases, los participantes trabajarán sobre contenidos prácticos relacionados con el uso de plataformas bancarias y dispositivos móviles, fundamentales para manejarse en el sistema administrativo actual.

Esta iniciativa surge del trabajo articulado entre el Banco Entre Ríos, la Secretaría de Modernización y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera presencial en el NIDO o comunicarse al teléfono 3434598500 para asegurar su lugar en este programa gratuito de inclusión digital.(Informe Litoral)