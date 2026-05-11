Aranguren sumó nuevos talleres de computación e Inclusión digital

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La Municipalidad de Aranguren puso en marcha una serie de actividades formativas en el marco de sus talleres de Computación e Inclusión Digital. Las propuestas, desarrolladas en las instalaciones de El Nido/Punto Digital, tienen como objetivo central brindar herramientas prácticas a los vecinos para mejorar su interacción con las nuevas tecnologías y facilitar el acceso a servicios digitales esenciales.

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La actividad académica comenzó este lunes 11 de mayo, de 17:30 a 19:00, con una clase especial de Scratch diseñada para alumnos de nivel primario. Mediante este lenguaje de programación, los más chicos podrán dar sus primeros pasos en la creación de contenido interactivo. Asimismo, los adolescentes de entre 12 y 15 años tendrán su espacio el jueves 14 de mayo, entre las 14:30 y las 16:00, para participar de una formación específica en Canva, orientada al diseño gráfico y la creatividad digital.

Para cerrar la jornada del jueves, el centro brindará un taller de Inclusión Digital para adultos en el horario de 17:00 a 19:00. Este módulo se centra en aspectos fundamentales de la vida cotidiana actual, como el manejo de dispositivos móviles, la gestión de redes sociales y el uso de billeteras virtuales. Además, se ofrece capacitación para la realización de trámites online, una herramienta clave que busca otorgar mayor autonomía a los ciudadanos en sus gestiones administrativas frente a diversas plataformas digitales.(Informe Litoral)