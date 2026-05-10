Hallazgo y secuestro de una motocicleta abandonada en General Ramírez

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Durante una recorrida de rutina, el personal de la Comisaría de General Ramírez localizó un ciclomotor solitario en el camino que conduce a Don Cristóbal. Según supo Informe Litoral, la patrulla acudió al lugar tras recibir un aviso y confirmó que el rodado estaba desprotegido a la vera del trayecto.

Tras verificar que los números de motor y cuadro no presentaban pedidos de captura, se notificó al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro preventivo de la unidad. El vehículo quedó depositado en la sede policial mientras se busca identificar al dueño y aclarar por qué terminó descartado en esa zona rural.