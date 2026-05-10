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Inicio Policiales Hallazgo y secuestro de una motocicleta abandonada en General Ramírez

Hallazgo y secuestro de una motocicleta abandonada en General Ramírez

Efectivos policiales incautaron el vehículo en un camino vecinal y trabajan para establecer su origen legal.

Durante una recorrida de rutina, el personal de la Comisaría de General Ramírez localizó un ciclomotor solitario en el camino que conduce a Don Cristóbal. Según supo Informe Litoral, la patrulla acudió al lugar tras recibir un aviso y confirmó que el rodado estaba desprotegido a la vera del trayecto.

Tras verificar que los números de motor y cuadro no presentaban pedidos de captura, se notificó al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro preventivo de la unidad. El vehículo quedó depositado en la sede policial mientras se busca identificar al dueño y aclarar por qué terminó descartado en esa zona rural.

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