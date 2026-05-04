Colectivos en Paraná: luego de nueve meses la Municipalidad autorizó un aumento del boleto

Aseguran que los costos operativos acumularon una suba del 54% entre julio de 2025 y abril de este año. Detalles del nuevo cuadro tarifario que rige desde el 2 de mayo de 2026, pero que el usuario empezará a pagar cuando se actualice el sistema SUBE.

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Luego de un extenso período de congelamiento tarifario, la Municipalidad de Paraná oficializó una actualización en los valores del transporte público urbano de pasajeros. La medida, aprobada este 2 de mayo de 2026, responde al fuerte incremento en los costos operativos, especialmente en los combustibles, que acumularon una suba del 54% entre julio de 2025 y abril de este año.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la adecuación es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema ante la presión inflacionaria en repuestos, mantenimiento y salarios. Con estos nuevos valores, la capital entrerriana equipara sus tarifas a las de otras grandes ciudades como Rosario y Córdoba, buscando evitar un desfasaje que ponga en riesgo la prestación del servicio.

El nuevo cuadro tarifario:

Los nuevos precios entrarán en vigencia una vez que se actualice el sistema SUBE en las unidades. Se confirmó que se mantienen todos los beneficios y descuentos vigentes.

Boleto General: $1.720

$1.720 Primario: $172

$172 Secundario: $430

$430 Terciario y Universitario: $516

$516 Obrero: $1.118

$1.118 Jubilados: $774

$774 Franja Horaria: $1.376

$1.376 Combinado: $1.720

$1.720 Nocturno: $2.236.