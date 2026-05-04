Colectivos en Paraná: luego de nueve meses la Municipalidad autorizó un aumento del boleto

Luego de un extenso período de congelamiento tarifario, la Municipalidad de Paraná oficializó una actualización en los valores del transporte público urbano de pasajeros. La medida, aprobada este 2 de mayo de 2026, responde al fuerte incremento en los costos operativos, especialmente en los combustibles, que acumularon una suba del 54% entre julio de 2025 y abril de este año.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la adecuación es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema ante la presión inflacionaria en repuestos, mantenimiento y salarios. Con estos nuevos valores, la capital entrerriana equipara sus tarifas a las de otras grandes ciudades como Rosario y Córdoba, buscando evitar un desfasaje que ponga en riesgo la prestación del servicio.
El nuevo cuadro tarifario:
Los nuevos precios entrarán en vigencia una vez que se actualice el sistema SUBE en las unidades. Se confirmó que se mantienen todos los beneficios y descuentos vigentes.
- Boleto General: $1.720
- Primario: $172
- Secundario: $430
- Terciario y Universitario: $516
- Obrero: $1.118
- Jubilados: $774
- Franja Horaria: $1.376
- Combinado: $1.720
- Nocturno: $2.236.