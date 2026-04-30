Paraná: reconfiguraron recorridos de colectivos en diversas líneas de la ciudad

Facebook Twitter WhatsApp

El Ejecutivo municipal confirmó una serie de ajustes operativos en los itinerarios de tres líneas fundamentales del servicio de transporte urbano de pasajeros. Las reformas, que se aplican sobre las trazas de las líneas B, F.2 y H, responden a una evaluación técnica del funcionamiento del sistema y tienen como objetivo primordial mejorar la fluidez de las unidades. A través de este rediseño, se busca garantizar que los colectivos cubran de manera más eficiente los puntos de mayor demanda, como centros educativos y administrativos.

En el caso de la Línea B, que conecta el sector de Capibá con el Campus de la Uader, el nuevo recorrido prioriza arterias clave como Avenida Zanni, Crisólogo Larralde y Avenida de las Américas. El ingreso al casco céntrico se realizará por Avenida Ejército y Monte Caseros, mientras que el retorno hacia la zona sur se efectuará por calles Libertad y Paraguay. Por otro lado, la Línea F.2 fortalecerá la conexión entre el Seminario y Bajada Grande circulando por Avenida Almirante Brown y Avenida Almafuerte, extendiendo su paso por la zona de Avenida Larramendi y calle Croacia para brindar una mayor penetración territorial en el oeste.

Te puede interesar: El municipio de Paraná sumó drones para operativos de control y fiscalización urbana

La transformación más destacada del nuevo esquema es la reestructuración del servicio de la Línea H, que ahora se desdobla para ampliar su alcance. El ramal H.1 mantendrá su trayecto establecido por calle Garrigó y Santos Domínguez hacia el centro. En paralelo, comenzará a funcionar el ramal H.2, que cumplirá el recorrido entre la zona sur y el área céntrica circulando por División de los Andes. Ambos servicios confluirán en el eje de Avenida Ramírez, pero esta bifurcación permitirá una distribución más equilibrada de las unidades y una reducción en los tiempos de espera para quienes se desplazan desde las zonas periféricas.(Informe Litoral)