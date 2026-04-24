Colón: Tierra de Palmares define su estrategia de Turismo Inteligente con proyección al 2036

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La Microrregión Tierra de Palmares llevó a cabo una jornada de trabajo técnico enfocada en la actualización de su Plan Estratégico Sustentable de Turismo 2026-2036. El encuentro, que reunió a funcionarios municipales, referentes institucionales y prestadores privados en la ciudad de Colón, tuvo como eje central el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). La actividad fue coordinada por los especialistas Nahuel Farberoff, Luca Singerman y Luis Vázquez Broqua, quienes guiaron bloques de trabajo orientados a consolidar una visión regional de largo plazo basada en la sostenibilidad, la innovación y la gobernanza.

El proceso se encuentra actualmente en una fase de diagnóstico y relevamiento territorial para conocer el estado de situación de la región en materia tecnológica. Como parte de esta metodología, se distribuirá un formulario específico a prestadores y actores del sector para recolectar datos sobre conectividad y alfabetización digital. Este relevamiento, sumado al análisis de indicadores del observatorio provincial, será la base para construir una estrategia que permita identificar fortalezas y brechas en la infraestructura y el talento humano del territorio.

Uno de los pilares de la jornada fue la integración de metodologías nacionales e internacionales para que Tierra de Palmares funcione bajo una planificación turística articulada. Al incorporar herramientas de innovación y potenciar el uso de datos para la toma de decisiones, la microrregión busca posicionarse como un destino competitivo preparado para los desafíos actuales.(Informe Litoral)