Paraná: policías reanimaron a una bebé que se había ahogado con leche materna

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En la noche de este jueves, personal policial protagonizó una intervención que resultó determinante para salvar la vida de una recién nacida en la capital provincial. El hecho se desencadenó tras un llamado de emergencia desde un domicilio de la calle Libertad, donde se alertaba que una pequeña de tan solo cinco días de vida presentaba serias dificultades para respirar. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la beba se había ahogado durante la lactancia, por lo que procedieron a su traslado inmediato junto a sus padres.

Según se expresó a Informe Litoral, la situación era de extrema urgencia, lo que llevó a los agentes a iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro del móvil policial mientras se dirigían al nosocomio. Gracias a este accionar, la menor logró reaccionar durante el trayecto, recuperando la respiración antes de ser entregada a los profesionales de la salud en la guardia del Hospital San Roque.

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Tras recibir la atención médica inicial, se informó que la niña se encuentra estable y fuera de peligro. Actualmente, permanece asistida en el centro asistencial pediátrico, donde el equipo médico le realizará los estudios correspondientes para monitorear su evolución general tras el incidente.