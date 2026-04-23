Un hombre fue detenido en Paraná con un revólver entre sus prendas

El sospechoso fue interceptado por la policía durante un operativo de prevención nocturno tras intentar evadir a la patrulla en la capital provincial.

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En el marco de los operativos de seguridad y prevención desarrollados durante las últimas horas de la noche en la ciudad de Paraná, personal policial logró la detención de un hombre mayor de edad que portaba un arma de fuego sin la autorización correspondiente. El procedimiento se inició cuando los efectivos, que realizaban recorridas jurisdiccionales, observaron al sujeto en una actitud notoriamente sospechosa al advertir la aproximación del móvil policial, lo que motivó su inmediata interceptación para una correcta identificación.

Al proceder a demorarlo y realizarle el palpado preventivo de seguridad, los uniformados lograron extraer de entre sus prendas un arma de fuego de puño, tipo revólver, calibre .32. Según supo Informe Litoral, ante la peligrosidad de la situación y la falta de documentación legal del armamento, se dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal en turno para determinar los pasos a seguir.

Finalmente, la magistratura interviniente dispuso el formal secuestro del revólver y dio intervención a la Dirección General de Policía Científica para las pericias de rigor. En tanto, el individuo fue trasladado y quedó alojado en la División Alcaidía de Tribunales, enfrentando cargos por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.