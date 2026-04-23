Inversión brasileña en Diamante: se instalará una planta de ensamblado de paneles solares

El proyecto, encabezado por la firma Nueva Energía Solar, generará 40 puestos de trabajo genuinos y posiciona a la provincia como un centro estratégico para las energías renovables.

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En un avance significativo para el desarrollo productivo de la región, se formalizaron las gestiones para la instalación de un nodo logístico solar en el Puerto de Diamante. La iniciativa es impulsada por la empresa Nueva Energía Solar, bajo el liderazgo del empresario brasileño Odair Breiner, quien tras diversas evaluaciones técnicas ratificó la viabilidad de la terminal portuaria para este emprendimiento de vanguardia.

El proyecto contempla una infraestructura integral destinada al ensamble, testeo y distribución de paneles solares. Según se detalló durante el encuentro, la planta se desarrollará en un predio estratégico dentro del puerto y demandará un período de instalación de entre 12 y 18 meses. Además del impacto industrial, el empresario adelantó que la firma generará 40 nuevos puestos de trabajo, los cuales estarán acompañados por instancias de capacitación técnica para la mano de obra local.

Del acto y las mesas de trabajo participaron autoridades clave, entre ellas la diputada provincial Liliana Salinas; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; y el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinalli, junto a equipos técnicos de los distintos niveles de gobierno. La articulación institucional fue señalada como un factor determinante para agilizar el desembarco de la inversión extranjera.

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Por su parte, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, resaltó que la radicación de esta empresa es un resultado directo del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). El funcionario afirmó que las condiciones competitivas generadas por este marco legal permiten atraer capitales externos y transformar la matriz productiva de Entre Ríos, fomentando el crecimiento del empleo privado mediante la sinergia entre el sector público y el privado.