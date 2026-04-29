Isletas inicia su camino como Comuna: reunión clave con Frigerio y nuevos desafíos administrativos

El presidente comunal, Lucas Eichmann, brindó detalles sobre el encuentro con el gobernador y el proceso de transición hacia esta nueva jerarquía institucional. El fortalecimiento de la trama vial y la educación, entre las prioridades de la gestión.

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Tras el histórico paso de Junta de Gobierno a Comuna, la localidad de Isletas, departamento Diamante atraviesa un período de profunda transformación administrativa. En este marco, el jefe comunal Lucas Eichmann participó de una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio y algunos ministros para delinear el trabajo conjunto en esta nueva etapa.

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Un nuevo esquema de trabajo

Durante la entrevista con el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Eichmann destacó la importancia de la decisión política de elevar a Isletas al rango de comuna: «Ha sido una decisión muy importante de gobernador», señaló.

El encuentro con el mandatario provincial permitió «ordenar prioridades, competencias de las nuevas funciones y ponerse a disposición de parte de la provincia para articular un trabajo conjunto». Para Eichmann, este cambio implica un salto en la calidad de gestión: «Ya con estas nuevas herramientas que tenemos a disposición, con mucha más autonomía, con una mayor planificación».

Desafíos administrativos y recursos

A pesar del entusiasmo, el jefe comunal reconoció que la transición no estuvo exenta de dificultades burocráticas, especialmente en lo que respecta al movimiento de fondos durante los primeros meses del año. «Forma parte de un proceso… hay que adecuar todos los circuitos administrativos», explicó, aunque llevó tranquilidad a las instituciones locales al confirmar que «ya empezó a ingresar coparticipación» y que la normalización de las cuentas bancarias es inminente.

Prioridades: caminos y educación

Uno de los puntos críticos de la gestión es el estado de la trama vial, agravado por las recientes lluvias y la temporada de cosecha. Eichmann aseguró que el trabajo con la zonal de Vialidad es cotidiano y que la mayor asignación de recursos permitirá brindar soluciones más eficientes.

Además, puso el foco en la infraestructura educativa, mencionando específicamente el apoyo a la Escuela Agrotécnica local. «Creemos en una gestión integral, teniendo a los vecinos como nuestros jefes, que es a quien nos debemos», afirmó.

Institucionalidad y democracia

La flamante Comuna ya cuenta con su Consejo Comunal constituido, el cual ha tenido tres sesiones públicas hasta el momento. Eichmann invitó a los vecinos a participar de este espacio democrático: «Estamos trabajando mucho de forma articulada, siempre en un marco del diálogo y del respeto».

Finalmente, el jefe comunal resumió el espíritu de este nuevo desafío: «Vamos a poder llevar adelante mejores soluciones, mejores respuestas, más rápidas y más eficientes, con suma responsabilidad política», remarcó.

Ver la nota completa con Lucas Eichmann:

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