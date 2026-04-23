Martín Sieber habló del desafío de sostener el estatus sanitario frente a la desregulación

El director de Producción Animal de la provincia, analizó el impacto de las nuevas normativas nacionales sobre la vacunación antiaftosa, la lucha contra la garrapata y la actualidad del sector lechero tras la Expo Leche en Nogoyá.

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El panorama sanitario ganadero se encuentra en una etapa de definiciones tras la resolución del SENASA que, a partir de enero de 2027, permitirá a cada productor contratar a su propio veterinario para la vacunación contra la aftosa. Ante este escenario, en el programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Martín Sieber enfatizó que la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) es el ámbito fundamental para discutir los alcances de esta medida. El funcionario advirtió que la desregulación actual plantea interrogantes sobre el «cómo» de su implementación y recordó que la historia sanitaria argentina demuestra que la falta de coordinación centralizada facilitó en el pasado la reaparición de focos de la enfermedad.

Para Sieber, el sistema de entes sanitarios como la Fucofa fue la clave para alcanzar una cobertura superior al 95% en Entre Ríos. Este modelo no solo garantiza la trazabilidad de la cadena, sino que sostiene un esquema solidario donde el precio de la vacuna es uniforme en toda la provincia, permitiendo que la sanidad llegue también a los pequeños productores de traspatio. El director subrayó que romper con estos entes podría derivar en una pérdida de control y competitividad, poniendo en riesgo un estatus sanitario que costó décadas de sacrificio recuperar tras las crisis de finales de los noventa. No obstante, también añadió la importancia del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, que es otra de las entidades que se propone aportar más en materia de vacunación, por lo cual el camino seguramente será reforzar el trabajo en conjunto con Fucofa, más aún teniendo en cuenta que en otras provincias, comparadas con Entre Ríos, son muchas más las entidades que tienen a su cargo la vacunación.

El problema de la garrapata

En relación al control de la garrapata, el funcionario afirmó que Entre Ríos se destaca por ser prácticamente la única provincia con un plan de lucha activo y riguroso. Explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica está estrechamente anclado al operativo de la aftosa, por lo que cualquier modificación en uno impacta directamente en el otro. El trabajo coordinado entre la policía, el SENASA y los entes permite hoy detectar tropas parasitadas en los controles camineros antes de que ingresen a los campos entrerrianos, evitando pérdidas económicas multimillonarias y garantizando la calidad de la carne para exportación.

Expo Leche y actualidad de la ganadería

Por otro lado, tras participar en la Expo Leche de Nogoyá, Sieber describió un escenario mixto para el sector lácteo. Si bien el clima ha favorecido las reservas forrajeras, la suba de costos operativos y la caída del precio internacional generan un margen ajustado para el productor. En este contexto, la provincia sigue impulsando el Programa de Buenas Prácticas Lecheras, que ya cuenta con medio centenar de tambos certificados. Esta iniciativa busca mejorar la sustentabilidad mediante el diagnóstico de más de un centenar de variables operativas, facilitando además el acceso a líneas de crédito específicas para la modernización del sector.

Scrapie en ovinos

Finalmente, el director se refirió a la reciente detección de Scrapie en ovinos, una enfermedad nerviosa originada por importaciones desde Paraguay en 2021. Aunque calificó la situación como compleja desde lo técnico, Sieber llevó tranquilidad a los consumidores al aclarar que no se trata de una zoonosis. Al no transmitirse de los animales a los seres humanos, el consumo de carne ovina sigue siendo totalmente seguro, permitiendo que la actividad comercial continúe sin afectaciones para la salud pública.

Ver la entrevista completa con Martín Sieber: