General Ramírez: recuperaron una moto que había sido robada del frente de una vivienda

El vehículo fue localizado por la policía en un camino rural tras un rápido despliegue operativo que permitió devolver el rodado a su dueño.

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La policía de General Ramírez concretó el hallazgo de una motocicleta que había sido sustraída durante la madrugada. El vehículo, una marca Guerrero 200, fue robado del frente de la casa de su propietario, donde se encontraba estacionado sin medidas de seguridad. El hecho fue denunciado de inmediato, lo que permitió el inicio de las tareas de búsqueda por parte de la fuerza local.

Según se expresó en Informe Litoral, los efectivos de la Comisaría local integraron el operativo de búsqueda a los controles de prevención que se realizan en distintos sectores de la ciudad. Durante las recorridas, el personal policial logró localizar el birodado abandonado junto a un camino rural en las afueras de la localidad, evitando que el bien fuera trasladado a otra jurisdicción.

Tras el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso la restitución del rodado a su dueño. Mientras tanto, las autoridades policiales continúan con las diligencias necesarias para determinar la autoría del hecho.