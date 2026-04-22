Investigación federal por tráfico de fármacos: Gendarmería allanó el Hospital San Roque

Tras el hallazgo de potentes narcóticos en encomiendas enviadas a la Patagonia, la fuerza nacional realizó procedimientos en el nosocomio de Paraná para determinar el origen de los medicamentos incautados.

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Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo de inspección en diversas áreas del Hospital Materno Infantil San Roque en el marco de una causa penal que investiga el robo y tráfico de sustancias de uso quirúrgico. La intervención se produjo luego de que una red de envío de medicamentos de alto poder anestésico fuera detectada en el sur del país, vinculando el origen de los insumos con la capital entrerriana.

La pesquisa se disparó tras la interceptación de una encomienda en Puerto Madryn, la cual contenía 50 ampollas de fentanilo y 10 frascos de remifentanilo. Este hallazgo derivó en allanamientos previos en domicilios de Paraná, donde los efectivos secuestraron una cantidad masiva de fármacos, incluyendo 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina y 25 frascos de ketamina, además de una importante suma de dólares, pesos y armas de fuego.

Ante la sospecha de que este material de acceso restringido fue sustraído del sistema de salud pública, los investigadores se presentaron en el hospital de calle La Paz. Durante la jornada, se realizaron auditorías en los sectores de Farmacia, Suministros y Quirófano, además de cotejar datos con la Dirección y el área de Recursos Humanos. El objetivo de las autoridades es esclarecer la trazabilidad de los lotes secuestrados y determinar las responsabilidades en el desvío de estos narcóticos y anestésicos de alta peligrosidad.(Con información de Elonce)