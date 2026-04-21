Las chances de lluvias para lo que queda de la semana son escasas

Para este martes se prevé una temperatura mínima de 18 y una máxima de 21 grados. Hay una leve probabilidad de lluvias aisladas para la tarde. Luego se vienen días algo nubosos y con algunos grados menos en las temperaturas mínimas.

Facebook Twitter WhatsApp

Si bien esta época del año se caracteriza por la seguidilla de lluvias o días inestables, para lo que resta de esta semana y siempre teniendo en cuenta el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– la chance de precipitaciones es prácticamente nula. No obstante, las nubes seguirán siendo parte del paisaje.

Para este martes 21 de abril anticipan una mínima de 18 y una máxima de 21 grados con probabilidad mínima de lluvias aisladas para la tarde. Es decir, no se recomienda lavar ropa porque la humedad sigue muy alta y el sol aparecerá poco.

En tanto desde el miércoles 22 y hasta el domingo inclusive ya no se anuncian lluvias. El sol volverá a estar presente pero las nubes no se irán del todo. Si bien las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20, las mínimas bajarán algunos grados y promediarán los 11 grados en los próximos días.

Del archivo: Aldea San Antonio fue sede de una jornada clave sobre Buenas Prácticas Agropecuarias