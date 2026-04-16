Nueva subasta de terrenos en Aranguren: lotes urbanizados desde 10.000 dólares

Desde la Municipalidad de Aranguren anunciaron la realización de una nueva subasta pública de terrenos en el Barrio Sur, una propuesta que se presenta como una oportunidad concreta para vecinos e interesados de la región.

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El remate se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo a las 9:30 en la Casa del Bicentenario, donde se pondrán a disposición 32 lotes totalmente urbanizados, con todos los servicios y una superficie de 200 m² cada uno, dimensiones adecuadas para la construcción de viviendas familiares. Con un precio base de 10.000 dólares, la iniciativa busca facilitar el acceso al terreno en un contexto económico desafiante y acompañar el desarrollo de la localidad.

En paralelo, el secretario de Gobierno, Bioingeniero Ramiro Muñoz, junto al técnico en Gestión de Recursos Humanos, Jonathan Garzón, brindaron detalles sobre el proceso de reorganización interna que lleva adelante la gestión.

Entre las primeras medidas se realizó una auditoría integral que permitió detectar falencias en distintos procesos y avanzar en cambios concretos. Como resultado, se logró recuperar cerca de ocho millones de pesos vinculados a ART, además de regularizar licencias y vacaciones del personal municipal.

Asimismo, se impulsó un programa de capacitaciones que abarca seguridad laboral, primeros auxilios, uso de elementos de protección y manejo responsable de vehículos. También se generaron espacios de diálogo directo entre trabajadores y autoridades, favoreciendo un mejor clima laboral y una gestión más cercana.

En materia de obra pública, se destacó el avance sostenido en la construcción de 26 viviendas impulsadas por el gobierno provincial, una iniciativa que representa una respuesta concreta a la demanda habitacional en la localidad.

Desde el municipio remarcaron que, pese a un contexto económico complejo, se continúa trabajando con una mirada estratégica orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En ese sentido, la subasta de terrenos se posiciona como una de las acciones más relevantes del año, marcando un paso firme en el crecimiento de Aranguren y en la generación de nuevas oportunidades para su comunidad.