Boca aguarda por Cavani: el delantero avanzó en su recuperación y ya tiene fecha de retorno

Facebook Twitter WhatsApp

Boca Juniors se prepara para un tramo decisivo de la temporada con la mirada puesta en la recuperación de una de sus máximas figuras. Edinson Cavani dio un paso fundamental en su rehabilitación al volver a realizar trabajos con pelota en el predio de Ezeiza, tras superar un complejo edema óseo y un bloqueo en el psoas que lo mantuvieron fuera de las canchas por más de 50 días. El delantero uruguayo, que no suma minutos desde el pasado 20 de febrero, utilizó sus redes sociales para confirmar que se encuentra en la recta final de su puesta a punto.

La planificación del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda apunta a que el atacante de 39 años pueda estar disponible durante el mes de mayo. Su regreso es considerado vital para afrontar la fase definitiva de la Copa Libertadores y los compromisos de alta intensidad en el torneo local, donde el Xeneize deberá medirse próximamente ante Independiente y River Plate. La jerarquía de Cavani se sumará a un frente de ataque consolidado, buscando aportar la cuota goleadora necesaria para los objetivos internacionales del club.

Pese a haber participado en apenas cinco encuentros bajo la gestión del actual entrenador, la vuelta del uruguayo generará una sana competencia interna en la delantera xeneize. Con Merentiel y Bareiro como actuales titulares, la reincorporación del exjugador del Manchester United brindará a Úbeda una variante de peso para administrar las cargas físicas de un plantel que enfrenta una doble competencia sumamente exigente. El club sigue de cerca su evolución, confiando en que Cavani sea el «refuerzo» clave para el cierre del semestre.