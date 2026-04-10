Elecciones en la UNER: las facultades votan hoy a sus nuevos decanos para el período 2026-2030

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Este viernes marca una jornada clave para la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ya que los consejos directivos de las nueve facultades sesionarán para elegir a sus decanos y vicedecanos. El proceso llega con un escenario de listas únicas en todas las unidades tras extensas negociaciones, lo que garantiza de antemano quiénes serán los sucesores de las gestiones actuales. Esta instancia es el paso previo a la Asamblea Universitaria del 25 de abril, donde se ratificará la fórmula de Juan Manuel Arbelo y Carla Mántaras para suceder a Andrés Sabella en el Rectorado.

En la capital provincial y alrededores, las definiciones ya están trazadas. En la Facultad de Ciencias de la Educación, la actual decana Aixa Boeykens será reelecta junto a Bárbara Correa, mientras que en Económicas, Nicolás Brunner sucederá a Sebastián Pérez. Por su parte, en Trabajo Social se espera la elección de María Rosana Pieruzzini y en Ingeniería la de Andrés Naudi. En el ámbito regional, facultades como Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay también optarán por la continuidad con la reelección de Gregorio Etcheverry.

El cronograma electoral establece que las nuevas autoridades de las facultades asumirán sus funciones el 22 de abril. El cierre definitivo de este proceso institucional tendrá lugar el 10 de mayo, fecha en la que Arbelo, actual secretario General y Económico de la universidad, tome posesión del cargo de Rector. Con este recambio, la UNER inicia una nueva etapa de gestión de cuatro años, marcada por la búsqueda de consensos y la continuidad en la administración de los recursos institucionales.