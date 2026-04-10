Aranguren: ya se pueden retirar los Carnets de Manipulador de Alimentos

La Municipalidad informó que las credenciales están disponibles para quienes completaron la última capacitación y pueden retirarse en la mesa de entrada.

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La Municipalidad de Aranguren comunicó a la población que ya concluyó el proceso de emisión de los Carnets de Manipulación de Alimentos correspondientes al último curso dictado en la localidad. Los vecinos que hayan realizado y aprobado dicha capacitación deben presentarse para retirar su documentación física, la cual es un requisito indispensable y obligatorio para toda persona que trabaje en contacto con alimentos en cualquier etapa de la cadena de comercialización o elaboración.

La entrega se realiza exclusivamente en la mesa de entrada del edificio municipal, cumpliendo con los trámites administrativos de rigor para la validación de la identidad del titular. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, en el horario de atención al público de 7:00 a 13:00.(Informe Litoral)