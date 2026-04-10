Beneficios ANSES 2026: cómo acceder a los descuentos automáticos en supermercados y farmacias

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La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente su esquema de descuentos y reintegros diseñado para aliviar el gasto de las familias en consumos de primera necesidad durante abril. Este beneficio se activa de forma automática al utilizar la tarjeta de débito donde se percibe la prestación, permitiendo a los titulares acceder a rebajas que oscilan entre el 10% y el 20% en sectores clave como supermercados, farmacias, artículos de limpieza y productos para el hogar. La modalidad no requiere registros adicionales, ya que el sistema identifica al beneficiario en el momento de la transacción.

El programa establece principalmente un 10% de reintegro los días lunes en alimentos y productos básicos, aunque muchos comercios han extendido estas promociones a otros días de la semana. Un punto destacado del sistema es que, en gran parte de los locales adheridos, no existe tope de reintegro, lo que representa un ahorro significativo para quienes realizan compras mensuales de gran volumen. El dinero correspondiente a la devolución se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación.

El alcance de esta medida es amplio en 2026, abarcando a jubilados, pensionados, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y beneficiarios del programa Progresar. Para asegurar la efectividad del descuento, los usuarios simplemente deben verificar que el comercio forme parte de la red de Beneficios ANSES a través de la web oficial y efectuar el pago exclusivamente con el plástico asociado a la cuenta del organismo, garantizando así una herramienta directa para optimizar el presupuesto mensual.